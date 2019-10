Controlli antidroga dei Carabinieri in via Gramsci e parco XXII Aprile a Modena

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona di Viale Gramsci e Parco XXII Aprile al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, in occasione di uno di questi servizi, è stato controllato un 23enne africano il quale, per impedire la sua identificazione, ha reagito strattonando i militari ed iniziando una fuga conclusasi poco dopo con il fermo. Il giovane, già noto alle Forze di Polizia ed irregolare sul territorio, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le generalità.