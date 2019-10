Autocarro a fuoco nella notte a Reggio Emilia

Poco dopo l’una e mezza di questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in via del Cantonazzo a Reggio Emilia, dove nel cortile di una privata abitazione era stato segnalato un autocarro Daf in fiamme, poi risultato di proprietà di un cittadino indiano 46enne titolare di un’azienda di autotrasporti. L’incendio, che si è sviluppato per cause in corso di esatto accertamento, non ha interessato altri veicoli. Pur in assenza di elementi che possano suffragare l’ipotesi dolosa dell’incendio, la stessa non viene esclusa. Sulla vicenda indagano i carabinieri.