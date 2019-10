Sport da Combattimento: Guerrieri del Tiepido senza freni alle qualificazioni dei Mondiali XFC

Domenica oltre 80 iscritti alla prima tappa e l’unica del Nord Italia per accedere ai Mondiali XFC a Roma nel 2020, il tutto organizzato in modo magistrale dai Guerrieri del Tiepido, capitanati sempre dal Coach Guadagno, presso gli spazi della Polisportiva Union81 a Portile di Modena.

Seppur divisi tra organizzazione e partecipazione, il Team di casa colleziona 11 medaglie d’Oro, 8 d’Argento e 2 Bronzi. Nello specifico delle discipline: nella Low Kick Oro per Guadagno Melissa e Argento per Rebecca Pagano, Geanina Baroga e Mattia Ponzoni; nel K1 Oro per Alessandro e Davide Balboni, Youssef e Yousra Ezzanfari, Luca Picardi e Luca Malferrari. Argento invece per Stefano e Asia Corghi, Bryan Melloncelli e Monia Morsiani. Bronzo per Marco Picardi. Per finire nella Boxe Promotion Oro per Damiano Guadagno, Stefano Corghi e Lucio Matullo. Argento per Mattia Ponzoni e Bronzo per Marco Picardi. Si evince dai nomi degli atleti che molti di questi sono parenti, difatti il team di Portile è unico nel suo caso per riunire intere famiglie dai genitori ai figli, accogliendoli nei loro corsi aperti a tutti, un esperimento che a quanto pare si sta dimostrando vincente in questi anni.

(Nella foto: Christian e Luca Malferrari, papà e figlio che condividono lo stesso sport)