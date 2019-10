Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 15 ottobre

Al mattino nuvolosità variabile e associata a deboli piogge sul settore occidentale; nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al resto del territorio, che potranno essere anche a carattere convettivo e di moderata intensità; durante le ore serali deboli piogge sul settore orientale ma in graduale esaurimento; nella giornata visibilità ridotta per la presenza di foschie. Temperature: in ulteriore aumento, specialmente sul settore orientale, con valori minimi compresi tra 12 e 15 gradi e massime tra 21 e 24 gradi. Venti: orientali sulle aree di pianura e meridionali sui rilievi, dove potranno intensificare e divenire moderati o forti, specialmente sul settore orientale. Mare: poco mosso ma con moto ondoso in aumento fino a divenire molto mosso al largo.

(Arpae)