Giovedì 17 ottobre 2019, dalle ore 17 alle ore 18, al FabLabJunior del Comune di Fiorano Modenese a Casa Corsini, in via Statale a Spezzano, continuano i laboratori gratuiti per ragazzi, con l’unico vincolo della prenotazione visti i posti limitati. Protagonisti questa volta sono i micro robot Ozobot per fare intraprendere un viaggio spaziale tra coding, robotica e creatività a bambini di età compresa fra sei e otto anni. 6-8 anni.