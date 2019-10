Torna nei giorni 19 e 20 ottobre dalle ore 9 alle 20, presso la Rocca dei Boiardo la 2^ edizione della manifestazione: “Meraviglie alla corte dei Boiardo” Antichità, mestieri d’arte di ieri e di oggi e tante altre storie – fiera mercato dell’Antiquariato

programma:

Sabato 19 ottobre: Rocca dei Boiardo

dalle ore 9 alle 20

• Appartamento Estense: esposizione antiquari e restauratori ed anteprima

restauro chiesa di San Giuseppe

• Porticato cortile: mercatino antiquariato, esposizione di riproduzione di oggetti legati al mondo agricolo a cura del sig. Ferri Ernesto.

• Salone d’Onore: “Meraviglie alla corte dei Boiardo” esposizione di pezzi unici della storia scandianese

Durante la giornata saranno realizzate dimostrazioni di restauro di oggetti antichi, doratura cornici ed accordatura strumenti musicali antichi.

ore 10:

• Galleria del piano nobile: Posa della targa commemorativa della visita del poeta Giosuè Carducci in Rocca.. ” ….

Dai sotterranei della rocca di Scandiano ove sono anche grandi botti di vino bianco e rosso” ed inaugurazione della Mostra “Fragili tesori” realizzata dalla Scuola d’arte Elide Cilloni (che resterà aperta fino alle 20)

ore 10.30:

• Salone d’Onore: Agatha Bocedi e la sua Laila in concerto con “Miniature per Arpa” presso il Salone d’Onore dalla ore 16.00 alle ore 17.30

• Portico ed i giardini della Rocca: “Giochi antichi – Scandiano e cartoline d’altri tempi” laboratorio per bambini a cura di Ludum.

Dalle ore 16.00

• Salone d’onore: “Studiare un castello” – Conferenza a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli sezione Emilia Romagna.

Domenica 20 ottobre: Rocca dei Boiardo

ore 09:00

• Vallo della Rocca: Sfilata di trattori antichi ed esposizione dalle ore 9 alle 20

• Appartamento Estense: esposizione antiquari e restauratori ed anteprima restauro chiesa di San Giuseppe

• Porticato cortile: mercatino antiquariato, esposizione di riproduzione di oggetti legati al mondo agricolo a cura del sig. Ferri Ernesto.

• Galleria del piano nobile: Dalle ore 09 alle 20 Mostra “Fragili Tesori” realizzata

dalla Scuola d’arte Elide Cilloni

• Salone d’Onore: “Meraviglie alla corte dei Boiardo” esposizione di pezzi unici della storia scandianese

Durante la giornata saranno realizzate dimostrazioni di restauro oggetti antichi, doratura cornici ed accordatura strumenti musicali antichi.

ore 16.30 e ore 17.30

• portico ed i giardini della Rocca: Musica in famiglia – Laboratori Sonori per bambini “Impariamo la musica con mamma e papà” – a cura dell’Associazione “Il Giardino dei linguaggi”.

ore 17.30

• punto ristoro in Rocca conferenza e degustazione vini a cura dell’ Associazione degustatori ONAV dal titolo: “Il bianco di Scandiano”storia e territorio, in collaborazione con l’Associazione Compagnia della Spergola.

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00 Sarà possibile partecipare alle visite guidate della Rocca dei Boiardo.