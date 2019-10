Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, l’edizione 2019 è… blu

Dopo il granata del 2018, è il blu il colore che caratterizzerà la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore edizione 2019, in programma domenica 8 dicembre. Tutti gli iscritti riceveranno la maglietta tecnica Diadora, che come detto quest’anno sarà blu, con finiture azzurre. Foto in allegato.

In trasferta

Con un proprio stand, Tricolore Sport Marathon sarà presente nei centri maratona di Parma (20 ottobre), Venezia (27 ottobre) e Ravenna (10 novembre), dove sarà possibile iscriversi alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore.

Per chi viene da fuori

Confermato “Ti veniamo a prendere”, ovvero il servizio pullman per chi viene da fuori e vuole partecipare alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore.

Partenze da Milano, Piacenza, Padova, Ferrara, Bologna, Rimini, Imola e Verona.

Info e dettagli sul sito internet www.maratonadireggioemilia.it, nella sezione dedicata.

Prenotazioni entro il 25 novembre.

Iscrizioni alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore

Fino al 31 ottobre iscrizioni a 40 euro, dal 1 novembre al 15 novembre 45 euro, dal 26 novembre al 2 dicembre 50 euro. Poi 70 euro last minute (sabato 7 dicembre) presso il Centro Maratona-PalaBigi di Via Guasco, salvo esaurimento pettorali.

Sito internet

Tutti le info sul sito internet www.maratonadireggioemilia.it

WhatsApp

Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore presente anche su WhatsApp con un numero dedicato (334-5455222), a disposizione per info sulla manifestazione.