In occasione della Giornata del pane Lapam organizza una serata con la nutrizionista

Mercoledì 16 ottobre, in occasione della seconda Giornata Regionale del pane e dei prodotti da forno artigianali, Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Confartigianato Emilia Romagna, ha organizzato una serata con una biologa nutrizionista per approfondire le tematiche legate ad un salutare e consapevole consumo del pane e dei prodotti della panificazione nella dieta quotidiana.

Così Daniele Casolari, segretario della Categoria Alimentazione di Lapam Confartigianato: “Troppo spesso, i consumatori tendono ad escludere a priori il pane e i prodotti da forno dalla propria dieta alimentare per paura di ingrassare, o perché hanno dubbi in merito al fatto che mangiare pane possa portare a gonfiori o irritazione, o ancora perchè hanno letto su internet diete inventate o improvvisate. Niente di più sbagliato: il pane è stato per secoli l’alimento principale per numerose civiltà, e tutt’ora è una componente importante della dieta mediterranea, stile alimentare riconosciuto Patrimonio immateriale Unesco e fonte di longevità. Certo, con l’esplosione dei consumi che ha caratterizzato l’epoca moderna, sul mercato si trovano una moltitudine di prodotti della panificazione e di varietà di materie prime, e non sempre un prodotto noto e pubblicizzato è anche un prodotto salutare”.

Ecco dunque una serata con degustazioni mirate, curate da una Nutrizionista e Biologa, per accompagnare il consumatore verso una nuova consapevolezza alimentare. L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso il Ristorante SottoAceto a Marano sul Panaro (via Circonvallazione Est 147); relatore scientifico dell’incontro sarà la nutrizionista e biologa dottoressa Paola Bongiovanni. Si parlerà dunque del consumo di pane e prodotti della panificazione nella dieta quotidiana, dell’imparare a distinguere le farine e il metodo di lievitazione, dei farinacei intolleranze alimentari e allergie; il tutto accompagnato da una degustazione selezionata di prodotti. La partecipazione è gratuita.