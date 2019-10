I mercoledì della salute, sei incontri sul benessere e la prevenzione

Prendono avvio il 16 ottobre, alle ore 14.30, a Soliera, i “Mercoledì della Salute”, un ciclo di sei incontri gratuiti per parlare di benessere psicofisico e prevenzione, che proseguiranno fino al 20 novembre 2019.

Nei primi due incontri (il 16 e il 23 ottobre) il focus dell’intervento della dottoressa Vanda Menon presso la sala consiliare del Castello Campori (piazza Fratelli Sassi), sarà l’allenamento della memoria. Mercoledì 30 ottobre, sempre alle 14.30, sempre in sala consiliare, la dottoressa naturapata Carla Vecchi spiegherà come capire i messaggi del proprio corpo. Il 6 novembre, alle 15, l’appuntamento è al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 per lo spettacolo teatrale sulla ludopatia “All’alba vincerò”, a cura della compagnia Teatro dei Sentieri.

Il 13 novembre alle 14.30 si torna in sala consiliare per un incontro su “come valutare il rischio di sviluppare il diabete e come prevenire questa patologia”, a cura di A. DI. CA. Sarà anche possibile rispondere a un semplice questionario e fare il test della glicemia.

Infine il 20 novembre il titolo dell’incontro è “Liberi di guidare sempre”, con gli agenti della polizia municipale dell’Unione Terre d’Argine impegnati a spiegare come praticare un uso corretto della guida e della strada.