I Dolphins Ancona dominano in casa degli Hogs Reggio Emilia

Arriva la prima sconfitta stagionale per i Civiemme Hogs Reggio Emilia che sul terreno di casa perdono 38- 14 contro i Dolphins Ancona.

Inizio da subito in salita con i dorici che vanno in td con il primo drive di gioco. Il rb Tormenti corre 75 yards. Trasformazione ok con il qb Cilla che corre e punteggio 0-8 dopo 13 secondi di gioco.

I reggiani reagiscono bene con un lunghissimo drive. Arrivano in red zone e segnano una corsa di Kolombi. Giustini corre la trasformazione e finisce il primo quarto 8 pari.

I dorici accelerano il passo e con due td del qb Cilla arrivano all’intervallo con il punteggio Hogs 8- Dolphins 24.

Al rientro in campo sono nuovamente gli ospiti a varcare la linea di meta con un pass di Cilla completato su Brunetti. Trasformando nuovamente da due i Dolphins si portano sul 8-32.

I padroni di casa si riavvicinano con una corsa di Kolombi. La trasformazione non va in porto e il terzo quarto finisce 14- 32.

Nell’ultimo quarto di gioco i Dolphins tornano a segnare e il fischio arbitrale decreta la fine 14 – 38 dopo un ottimo intercetto della difesa dorica.

Lo spettacolo per i numerosi spettatori presenti non è mancato.

Lo staff di coach Modena ha certamente ancora molto da fare con questi giovanissimi che hanno disputato la loro seconda partita. Si iniziano a vedere le basi su cui questa squadra può crescere ma tanto ancora è il lavoro che dovranno affrontare.

Prossimo impegno il 27 ottobre a Ferrara con le Aquile.