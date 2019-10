Consulta dello Sport di Casalgrande, in arrivo progetto dedicato alle persone con disabilità

Un progetto di avviamento delle persone con disabilità allo sport, centrato su un evento da programmare per il 2020; un aggiornamento della ricerca sugli sport preferiti all’interno delle scuole; una cabina di regia che permetta di promuovere al massimo le attività delle diverse società sportive. Sono questi alcuni dei punti trattati nella riunione di sabato 12 ottobre della Consulta dello sport del comune di Casalgrande, una riunione molto partecipata che ha permesso un confronto aperto tra l’amministrazione, rappresentata dall’assessore Massimo Villano, e le diverse realtà sportive del territorio.

Tra i diversi punti all’ordine del giorno, quello della comunicazione: sono state presentate le possibilità di promozione della attività attraverso il sito vivicasalgrande.it. Sempre nel campo della diffusione della conoscenza delle società e delle loro attività, si è ipotizzata la costituzione di una cabina di regia per coordinare le diverse iniziative. E’ stato annunciato l’aggiornamento di una ricerca, presso gli studenti di Casalgrande e le loro famiglie, per avere il quadro delle attività sportive preferite: un lavoro già iniziato dal precedente assessore allo sport e che verrà portato avanti per avere il quadro della situazione al 2019. E’ stato confermato l’appuntamento con la Festa dello Sport casalgrandese per il 30 novembre. E, sempre nel campo dei giovani, si è proposto un progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità, da far culminare in un evento nel 2020. Infine, è stata avviata una indagine conoscitiva valutare lo ‘stato di salute’ degli impianti sportivi di Casalgrande, in modo da programmarne la ristrutturazione. Alla seduta dell Consulta hanno partecipato, per la prima volta, anche consiglieri di maggioranza e di opposizione.