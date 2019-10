Bologna: attività di controllo della Polizia sulle strade e autostrade della provincia

La Polizia Stradale di Bologna ha svolto il proprio consueto lavoro sulle strade e in particolare autostrade della provincia in un ultimo weekend, che si è rivelato intenso per impegno e risultati raggiunti. La rete autostradale, dopo le criticità registrate nella stagione estiva, ha finalmente registrato volumi di traffico più regolari e ciò ha influito positivamente sulla sicurezza, solo tre gli incidenti rilevati, nessuno grave, e tutti accaduti il venerdì. La regolarità del traffico ha anche consentito di svolgere controlli più numerosi e particolareggiati sui veicoli in transito, da parte delle 112 pattuglie dispiegate in provincia nei tre giorni, delle quali 99 solo in Al, A14 e Tangenziale.

Nei tre giorni presi in considerazione (venerdì-sabato-domenica) l’attività di verifica molto serrata ha consentito di sottoporre a precursore per alcool in totale 435 conducenti (145 al giorno). Inoltre, nel corso di due servizi dedicati, svolti nelle notti di sabato e domenica sulle arterie intorno al capoluogo, sono stati controllati altri 80 conducenti e di questi 8 (5 uomini e 3 donne) sono risultati positivi all’alcool test; per essi è ovviamente scattato il ritiro immediato della patente e nei casi più gravi anche la denuncia penale.

Sempre viva l’attenzione verso alcune tra le più diffuse e pericolose infrazioni: in 10 casi è stato accertato che il conducente o il passeggero non allacciavano le cinture di sicurezza, in altri 11 casi si trattava invece di automobilisti contravvenzionati perché distratti alla guida dal contemporaneo uso dello smartphone. Anche la velocità, specie in questa settimana appena trascorsa interamente dedicata ai controlli sul superamento dei limiti, rimane costantemente monitorata dalla polizia stradale, che infatti, in questi ultimi 3 giorni, ha accertato ben 16 violazioni, molte delle quali impiegando il telelaser-Trucam in dotazione. Una apparecchiatura completamente digitale, di ultima generazione, che oltre a rilevare la velocità in avvicinamento o anche in allontanamento dei veicoli, consente la istantanea produzione di video e immagini fotografiche della violazione e quindi ne rende possibile la contestazione immediata; pratica quest’ultima meno produttiva dal punto di vista della quantità delle infrazioni rilevate, ma certamente più efficace dal punto di vista qualitativo dell’attività svolta, in quanto facilita l’applicazione della sanzione a carico dell’effettivo conducente e trasgressore, riducendo di gran lunga il successivo contenzioso, visto che il trasgressore ha modo immediatamente di chiarirsi dubbi o indicare eventuali giustificazioni al suo operato. Monitorata quotidianamente è anche la situazione relativa alla regolarità delle revisioni periodiche dei veicoli e della loro copertura assicurativa; ciò grazie all’impiego frequente di una apparecchiatura denominata street control che consiste in un vero e proprio occhio elettronico sul traffico, montato sul veicolo di polizia, che legge le targhe dei veicoli che transitano e istantaneamente, incrociandole con le banche dati, rivela agli agenti la sussistenza di una delle due infrazioni, consentendone la immediata contestazione.

Oltre 180 infine sono state le infrazioni complessivamente accertate nel week end, delle quali 157 solo in autostrada; a corredo sono stati decurtati 350 punti, ritirate 10 patenti e 11 carte di circolazione.