Al Castello di Spezzano corso base di ceramica rivolto agli adulti

Il Castello di Spezzano, alla sezione espositiva, affianca per tutto l’anno i laboratori didattici per bambini e ragazzi, compresi quelli sul lavorare la terra nel passato e nel presente. Da quest’anno aggiunge una nuova opportunità rivolta agli adulti: un corso base di ceramica che si svolge nel laboratorio del museo. Affronta le principali tecniche per manipolare l’argilla allo scopo di creare vasellame e complementi di arredo; si sviluppa in 5 incontri di due ore ciascuno. Il percorso inizia con la creazione dell’impasto ceramico e prosegue sperimentando alcune tecniche di foggiatura a mano.

Tutti gli oggetti creati dai corsisti saranno cotti nel forno in dotazione al Museo e riconsegnati ai partecipanti. Il corso include il percorso guidato nel Museo della ceramica e i materiali di laboratorio. Nel corso base non sarà preso in considerazione, se non a puro scopo dimostrativo, l’utilizzo del tornio.

Guidati dall’operatore ceramista Andrea La Torre, si svolge in 5 giovedì, dalle ore 2’0.30, a partire daò 21 novembre fino al 19 dicembre, con una quota di partecipazione di 100 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ad Archeosistemi (tel. 335/440372, info@archeosistemi.it).