Quadrangolari con le stelle del volley: Modena Volley e Trentino Volley vincono i due tornei

Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni” organizzati da SportMore questo week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il progetto modenese che ha portato le stelle della pallavolo nella nostra provincia. Si sono viste infatti sfide eccezionali nel duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A, intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e declinato “International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”, che in due giorni ha permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando Lube Volley, Trentino Volley, Modena Volley i turchi di Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce.

Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei campionati di Superlega e serie A2: e dopo le semifinali disputate venerdì, ieri per le manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono giocate le finali per il primo e terzo posto, quattro match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le compagini effettuate dagli sponsor Gruppo Ponzi Investigazioni e Studio Commerciale Altomonte e dal sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessore allo Sport di Sassuolo Sharon Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola hanno patrocinato i tornei nelle rispettive città.

A SASSUOLO:

Al PalaPaganelli la finale per il terzo posto ha visto opporsi Kioene Padova e Vero Volley Monza. I brianzoli si sono imposti nettamente per 3-0 contro i patavini scesi in campo rimaneggiati, comportandosi meglio sia in attacco sia in ricezione (51% contro 43% e 18% contro 15%), realizzando inoltre la bellezza di 10 ace in battuta dei quali ben 5 firmati da Dzavoronok sui 10 totali di squadra). In casa Monza 11 punti per Galassi (75% di positività) e 10 per Dzavoronok, per Padova 9 per Casaro (appena 29%) e 6 per Volpato (un buon 67%). Il secondo set è stato quello maggiormente combattuto – 25-22 – e il primo e il terzo si sono chiusi 25-19 e 25-14.

Nell’attesa finalissima la Leo Shoes Modena, seguita da un buon pubblico vista la vicinanza geografica col capoluogo, ha sconfitto i turchi dello Ziraat in un 3-1 nel quale Modena è partita fortissimo, con un tris di aces di Zaytsev. Il capitano ha dato il “la” al successo nel primo set, per poi subire la rimonta nella seconda combattutissima frazione fatta di sorpassi e controsorpassi sino al 30-28 dei turchi. Nel terzo set il break dei gialloblù è letale sul 14-10 e ha offerto il viatico per superare con un larghissimo 25-15 la formazione di Medei. Nel quarto e ultimo set lo schieramento di coach Giani, nel frattempo rivisitato con l’ingresso di alcuni giovanissimi under19, è stato un rullo che ha presso di chiudere 25-19 e di consentire ai “locali” di alzare la coppa del torneo. Top scorer sono stati Zaytsev con 18 palloni messi a terra (positività del 76%) e Bednorz (63%) per la Leo Shoes; ed Escobar con 18 punti (però col 54%) e Poglajen a quota 8 (64%) per Ankara. La ricezione di Modena infine ha tenuto meglio dei rivali, 66% contro 53%, che tuttavia hanno i 4 muri di Escobar e i 3 di Atli.