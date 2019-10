Prima la lite con l’anziano che assiste poi l’aggressione con il coltello, denunciata

“Rapporti di lavoro” a dir poco burrascosi quella tra un pensionato e la sua badante a Brescello, nella bassa reggiana. Scatti d’ira culminati dapprima con un’accesa lite e poi con una violenta aggressione che ha visto i vicini di casa intervenire per calmare la donna e chiamare i carabinieri della locale stazione che, subito intervenuti, hanno dapprima assicurato i soccorsi all’anziano e quindi ricostruito l’accaduto.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Brescello, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia una cittadina ucraina poco più che 30enne.

E’ accaduto l’altra sera in una privata abitazione. L’uomo recatosi in cantina per prendere del formaggio, ha riscontrato l’ammanco di due pezzi sui 10 che aveva acquistato circostanza per cui è andato a chiedere contezza alla badante. Una richiesta di chiarimenti culminata con un’accesa lite tra i due che ha visto la badante armarsi di un coltello che ha brandito contro l’anziano che nel cercare di difendersi ha riportato una lieve ferite sul dorso di una mano. Quindi l’intervento dei vicini di casa che sentendo le urla si sono precipitati nell’appartamento dividendo i due.

E’ seguito l’intervento dei carabinieri di Brescello, richiesto dagli stessi vicini, che hanno assicurato i soccorsi all’anziano, un 73enne abitante a Brescello, che visitato dai sanitari dell’Ospedale di Guastala dopo le cure mediche stato dimesso continua a prognosi di 6 giorni per un taglio al dorso di una mano. Accertati i fatti per la donna scattava la denuncia, operata dai Carabinieri di Brescello alla Procura reggiana, in ordine al reato di lesioni personali aggravate.