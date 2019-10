Parte sabato 12 ottobre a Nonantola la rassegna “Leggetevi Forte!”

Un calendario autunnale ricchissimo di letture, laboratori e narrazione ad alta voce rivolte a bambini. Parte sabato 12 ottobre la rassegna “Leggetevi Forte!” alla Biblioteca Comunale di Nonantola. Il primo evento è previsto alle ore 17 con “Nanabobò”, uno spettacolo di canti e teatro di ombre ideato e realizzato da Officina Duende (per bambini da 0 a 3 anni).

Appuntamenti fino al 30 novembre 2019

Sabato 19 ottobre alle ore 16.30 e 17.30 si tengono due laboratori musicali “Acqua evviva!” e “La tua casa” nell’ambito del progetto “Dire fare musicare” a cura di Raffaele Maltoni, musicista, musicoterapeuta e autore.

Si prosegue sabato 9 novembre alle ore 17 con “Casa Casina”. L’illustratrice e autrice Manuela Mapelli presenta i suoi libri e guida i bambini in piccolo laboratorio ispirato alle sue immagini (adatto per bambini da 4 a 6 anni).

Sabato 16 novembre alle ore 17 ci aspetta “Un viaggio avventuroso”, con il racconto per sensi interattivi di Silvia Rastelli.

La rassegna termina sabato 30 novembre, sempre alle ore 17, con “Coraggio pulci, all’arrembaggio!” L’autrice Elisa Mazzoli legge una selezione di libri delle Edizioni Pulce, una nuova e interessante realtà editoriale.

Nati per leggere

A Nonantola sono in programma due incontri rivolti a genitori, nonni, educatrici e volontarie del progetto “Nati per Leggere”: lunedì 28 ottobre alle ore 19 con Vera Salton della libreria specializzata per ragazzi Il treno di Bogotà e sabato 23 novembre alle ore 17 con Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario e docente universitario, autore di “Libro fammi grande” e “Nati sotto il segno dei libri”, due testi fondamentali per comprendere l’interazione che si può creare fra libri e bambino nei primi mille giorni di vita.

Informazioni

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma poiché i posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione inviando una mail biblioteca@comune.nonantola.mo.it o telefonando al 059/896697 – 549700.

Il programma dettagliato delle iniziative è consultabile sul sito del Comune di Nonantola.