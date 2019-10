Martedì 15 ottobre attiva la Guardia Medica Straordinaria nel reggiano

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, martedì 15 ottobre, dalle ore 13 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria nella sede di Reggio Emilia. Nella stessa giornata dalle ore 14 alle ore 20 nelle sedi di Reggio Emilia, Puianello e Castelnovo di Sotto, la Guardia Medica Straordinaria sarà attiva anche per i Pediatri di Libera Scelta del Distretto di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un corso di formazione e aggiornamento.