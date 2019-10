Marazzi Partner del Milano Design Film Festival

Marazzi, marchio leader nel mondo nel settore delle piastrelle di ceramica, rinnova la partnership con il Milano Design Film Festival, l’appuntamento annuale con il cinema e il progetto che mostra sul grande schermo storie di progettisti, stili, avanguardie e inchieste sui grandi temi sociali dell’abitare e del progettare.

Il titolo scelto per questa settima edizione del Festival, Mind The Gap, è un invito a cogliere le differenze, riflettere sui cambiamenti e ragionare sulla rivoluzione digitale tra pellicole biografiche, cortometraggi e una importante serie di anteprime.

Quest’anno Marazzi accompagna il film “Ornamento e Delitto”, unico filmato di Aldo Rossi, Gianni Braghieri e Franco Raggi per la regia di Luigi Durissi, prodotto in occasione della XV Triennale di Milano (1973) e appena restaurato dalla Cineteca di Bologna.

Marazzi è partner del Milano Design Film Festival fin dalla sua prima edizione, un percorso che mostra la chiara volontà del Gruppo di mantenere vivo il dialogo con il mondo del design e dell’architettura, condividendo lo spirito del festival in merito alla ricerca e alla promozione di contenuti di altissima qualità.

Il Milano Design Film Festival si svolgerà presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano da giovedì 24 a domenica 27 ottobre con più di 50 film in programma. La proiezione di “Ornamento e Delitto”, che come ogni pellicola in rassegna vale un credito formativo rilasciato dall’Ordine degli Architetti di Milano in autocertificazione, si terrà il 25 ottobre alle ore 18.30 e il 26 ottobre alle 16.00 nella Sala Astra.

Marazzi Group, presente in più di 140 Paesi, è universalmente riconosciuto come sinonimo di ceramica di alta qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Si devono a Marazzi, fondata nel 1935 a Sassuolo,

Modena, le principali innovazioni tecnologiche, di processo e di design che hanno reso il distretto un punto di riferimento per l’intero mondo della ceramica. Marazzi fa parte di Mohawk Industries, Inc. il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York.