Inrete da lunedì al lavoro sulla rete gas in via Giardini a Formigine

Da lunedì mattina i tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, saranno al lavoro a Formigine, in via Giardini, per il miglioramento della rete gas attualmente presente nella zona di via Trento Trieste.

Le nuove tubature verranno realizzate in via Giardini Nord, partendo dall’ incrocio tra Via Valdrighi e Piazza Alcide de Gasperi, per poi proseguire su Via San Pietro, fino ad arrivare all’incrocio tra Via Gramsci e via Trento Trieste

I tratti di rete oggetto di questa nuova posa, andranno a sostituire le attuali condotte, ormai datate, presenti su Via Trento Trieste e in particolare di fronte al Castello di Formigine in Piazza Calcagnini, area oggetto di recente riqualificazione da parte del Comune.

Durante l’orario dei lavori, In accordo con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale, sulla via Giardini verrà adottato, nel tratto interessato dal cantiere, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I lavori (ed il senso unico) prenderanno comunque il via dopo le 8.30 e termineranno alle ore 17, così da consentire un più scorrevole transito del traffico veicolare della mattina e della serata e limitare il più possibile il disagio.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese di novembre.