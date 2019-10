Il sindaco Menani interviene in merito all’illuminazione pubblica

Visti i ripetuti guasti ed i problemi di accensione simultanea e sincronizzata della pubblica illuminazione, sia all’alba che al tramonto, nei giorni scorsi il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, assieme ai tecnici comunali, ha svolto un incontro con City Green Light che, sulla base di una convenzione stipulata alcuni anni fa e della durata di 10 anni, ha in gestione gli impianti cittadini.

“Si tratta di una convenzione – sottolinea il Sindaco – che evidentemente necessita di modifiche viste le tante segnalazioni che arrivano all’Amministrazione comunale dai cittadini, soprattutto nel periodo invernale: segnalazioni che riguardano sia la gestione dei guasti che gli orari di accensione e spegnimento. Ci risulta obiettivamente difficile capire perché, alcune vie, a volte rimangano al buio tutta notte e, se segnalate, vengano ripristinate in tempi che sicuramente non sono brevi. La sicurezza non è solamente una priorità per la nostra Amministrazione, è soprattutto un diritto per tutti i cittadini ed una strada buia non è affatto sicura”.

Durante l’incontro sono state proposte soluzioni di migliorie degli interi apparati, aumentando il numero di ore annue con accensioni anticipate e spegnimenti ritardati nel rispetto del tema del risparmio energetico conseguito con la sostituzione di circa il 90% dei corpi illuminanti; oltre all’installazione di controlli gestibili dall’ufficio o da un operatore in tempo reale per rendere gli interventi e la regolazione maggiormente efficienti.

“Attendiamo di vedere sulla carta queste proposte arrivate sinora solo in maniera verbale – prosegue il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – poi interverremo, probabilmente anche con un aumento di spesa per poter rendere il periodo di accensione dei lampioni più efficace. Il mio obiettivo – conclude il Sindaco – è arrivare ad una soluzione definitiva per migliorare il funzionamento dell’illuminazione pubblica e dare risposte certe ai tanti cittadini che lamentano il buio notturno, così come avvenuto in precedenza quando si verificavano continui black out: Enel è intervenuta nel modo giusto ed i disagi sono ridotti al minimo”.