Il sindaco di Reggio, Vecchi ha incontrato una delegazione di rappresentanti del Sud-Australia

Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha ricevuto in Municipio esponenti del Dipartimento di Educazione del Governo del Sud Australia, in questi giorni in città al seguito del gruppo di studio in visita al Centro internazionale Loris Malaguzzi.

La delegazione era accompagnata da Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. Ne facevano parte, in particolare, Ian Lamb e Reece Turtur, del Dipartimento di Educazione. Con loro, Chad Andersen, primario di Neonatologia al Women’s and Children’s Hospital di Adelaide.

L’incontro è stato occasione per fare il punto sul percorso condiviso della città di Reggio Emilia con il Governo del Sud Australia, che ha rinnovato anche quest’anno la propria adesione alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, come Fondatore Partecipante e che negli scorsi anni ha portato alla nomina del professor Lester Irabinna Rigney come membro del Comitato scientifico di Fondazione.

“La collaborazione con il Sud Australia è una delle più rilevanti degli ultimi anni – ha detto il sindaco Vecchi – Avviata nel campo dell’educazione, si sta estendendo in altri ambiti, quali cultura, innovazione e sviluppo sostenibile. Una collaborazione molto positiva che siamo disponibili a continuare con nuove iniziative insieme a Fondazione e altri attori”.

I rappresentanti del Sud Australia hanno confermato l’interesse del nuovo governo a proseguire la collaborazione con la Fondazione Reggio Children e con la città, per continuare a sviluppare progetti nati dall’esperienza di Reggio Emilia.

Tra queste possibilità anche quella illustrata dal dottor Andersen, che sta applicando elementi dell’esperienza educativa di Reggio Emilia nel reparto di Neonatologia, in particolare ripensando il rapporto mamma-bambino in ospedale.

Tra i passaggi più significativi e recenti della relazione tra Reggio Emilia e il Sud Australia, la visita ufficiale di Stato dell’ex premier a Reggio nel febbraio 2917 e la visita del sindaco Vecchi ad Adelaide nel novembre 2017, con firma di un memorandum of understanding tra le parti, con impegni in diversi settori.