Due feriti in incidente ad Imola

Schianto frontale tra due autovetture questa mattina intorno alle 8.30 in via Correcchio ad Imola. Dopo lo scontro una delle due auto è finita fuoristrada. I vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Imola per estrarre le persone ferite dai mezzi e per mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto il 118 con ambulanza e elicottero. I due feriti, una volta estratti, sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elicottero, e a quello di Imola con l’ambulanza. Sul luogo dell’incidente presenti anche i Carabinieri e la polizia locale di Imola.