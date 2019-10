Domenica a Canossa intervento Enel per il potenziamento della rete elettrica

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico in provincia di Reggio Emilia: domenica 13 ottobre le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nei comuni di Canossa e di Casina per importanti lavori di manutenzione e di potenziamento di alcune cabine secondarie che servono diverse località di entrambi i comuni.

I lavori, necessari e improrogabili, sono finalizzati a migliorare la qualità del servizio per i cittadini, nell’ottica di prevenzione di eventuali guasti che potrebbero essere determinati da eventi atmosferici particolarmente intensi. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutta l’area coinvolta dall’interruzione della fornitura di energia.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato eccezionalmente per domenica 13 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 14:30, al fine di ridurre i disagi per le attività industriali e commerciali.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito le principali località coinvolte concentrate maggiormente nel comune di Canossa: località Belvedere, Forche, Sabbione, Casella, Vedriano, Albareto, Borzano, Massalica, Lenza, La Costa, Costa, Roncolo, Roncaglio, Razzolo, Currada, Verlano, Pietranera, Vedriano, Cuccarello, Crognolo, Roncovetro, Verlano, Forche,Solara, Lagarone, Giaretta e Compiano