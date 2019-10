Truffe agli anziani: al Mercato Albinelli ‘Action day’ Lapam e forze dell’ordine per informare i cittadini

L‘Action Day’, l’impegno di Lapam Confartigianato contro le truffe agli anziani in collaborazione con le forse dell’ordine, si svolge venerdì 11 ottobre al Mercato Albinelli di Modena. L’iniziativa si chiama ‘Più Sicuri Insieme’, una campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Lapam e Anap Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione di Carabineri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza per la legalità nata quattro anni fa per contrastare uno dei reati più spregevoli della nostra società: le truffe agli anziani.

La campagna di sensibilizzazione, che Lapam porterà nei comuni della provincia dopo l’anteprima in piazza Roma, si sposta al Mercato Albinelli venerdì 11 dalle ore 11 i responsabili di Lapam e le forze dell’ordine saranno a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare, proprio gli anziani.

Questo è solo uno dei primi incontri di un ciclo di appuntamenti che vedrà Lapam e le forze dell’ordine impegnate su tutto il territorio provinciale in circoli, mercati, sale pubbliche e anche presso parrocchie e centri ecclesiali. L’obiettivo è quello di far sì che le persone anziane abbiamo strumenti per potersi difendere dai truffatori.