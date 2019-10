Bellezze in Bicicletta, successo per la terza edizione

Successo per la terza edizione di “Bellezze in bicicletta”, l’evento cicloturistico organizzato nei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo. Hanno partecipato all’evento 220 persone, il 38% in più rispetto allo scorso anno. Una manifestazione molto gradita da tutti colori che vi hanno preso parte, che hanno dimostrato di apprezzare il tour sulle due ruote alla scoperta delle eccellenze storiche, artistiche e culturali del distretto.

Molto apprezzati anche i vari punti ristoro presenti sul percorso che hanno offerto frutta fresca, gnocco, tigelle, panini e tortellini. Gradito dai partecipanti anche il gadget omaggio, un braccialetto luminoso per lo sport all’aria aperta. In premio buoni COOP da spendere presso una delle varie filiali, consegnati, per ciascun comune, al gruppo più numeroso, al più giovane e al più “maturo” del gruppo.

L’itinerario della biciclettata si è sviluppato su di un percorso di 33 km con due tappe per ciascun Comune. A Fiorano Modenese la visita al castello di Spezzano di origine medioevale, sede dell’acetaia comunale e del museo della ceramica, e al nuovo centro culturale polifunzionale “BLA”, che comprende ludoteca, biblioteca e archivio storico. A Sassuolo visite alla Peschiera Ducale, piazzale Della Rosa e punto di ristoro nella corte di Villa Giacobazzi. A Formigine soste presso il Castello medioevale e presso Villa Benvenuti. A Maranello, il percorso ha toccato la biblioteca Mabic, progettata dallo studio Arata Isozaki & Andrea Maffei, di grande interesse e originalità dal punto di vista architettonico, dove è stato allestito un set fotografico con una splendida Ferrari a fare da sfondo per delle istantanee-ricordo che sono state sviluppate e consegnate fisicamente ai partecipanti.