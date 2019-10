Una serata sulle manovre di rianimazione, lunedì a Casalgrande

Manovre salvavita, importante appuntamento lunedì 14 ottobre alle 20,30 presso la Sala Espositiva Incontro (piazza Ruffilli 2). La serata rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione denominata “VIVA” promossa ogni anno dal Parlamento Europeo. Quest’anno è stata scelta la settimana dal 14 al 20 ottobre.

Lo scopo è quello di organizzare eventi rivolti ai cittadini per divulgare ad un pubblico sempre più ampio l’importanza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e come riconoscere i sintomi dell’arresto cardiaco.

Il Comune, in collaborazione con il Centro di Formazione Tricolore di Reggio Emilia e EMA organizza questa serata dove, oltre alle manovre rianimatorie si parlerà anche delle tecniche di disostruzione pediatrica.

Cos’è VIVA: è una campagna di sensibilizzazione che la lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). E’ nata nel 2013 grazie ad Italian Resuscitation Council (IRC) che ha raccolto l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (ERC).

In Europa ogni anno 400.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso: molte di queste potrebbero essere salvate se chi è loro vicino fosse in grado di soccorrerle tempestivamente con manovre semplici da eseguire. Per questo motivo nel 2012 il parlamento europeo ha inviato gli stati membri a realizzare iniziative che aiutino tutti i cittadini e gli operatori sanitari a saperne di più su come soccorrere una persona che abbia un arresto cardiaco improvviso. Da allora è stato istituito un giorno dedicato alla rianimazione Cardiopolmonare che cade ogni 16 ottobre e VIVA è la settimana che lo contiene.