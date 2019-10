Torna domenica 13 ottobre la Fiera d’Ottobre: Sant’Ilario si veste d’antico

Gastronomia, tradizioni, eventi, solidarietà: sono questi gli ingredienti di una giornata che raduna la comunità e attrae visitatori dalle province di Parma e Reggio.

Autentici “classici” il Mercato, il Luna Park (in via Allende, da venerdì 11 a martedì 15 ottobre), gli Antiquari in piazza nell’area del Grattacielo, affiancati dai figuranti medioevali Schola Hominum Burgi di Ravenna, il torneo di tiro con l’arco Hospitale S.Ilarii al parco di San Rocco e lo spazio dedicato agli “Antichi Mestieri” con il Gruppo Storico Margheritino e il Gruppo Storico/Archeologico della Val d’Enza.

Tra le novità di quest’anno lo spazio degli hobbisti, dei produttori, degli artisti dell’ingegno in via Matteotti dove si esibirà in concerto la compagnia R.C.A. (Ragazzi Che Anni!) per la festa della via a fianco delle Green Store Mantovani che ospita la mostra fotografica “Sant’Ilari d’na volta”.

Nel parcheggio del cinema Forum arriva il “Villaggio della Sicurezza”: si potrà diventare “volontario di protezione civile per un giorno” grazie ai momenti formativi gestiti da tante organizzazioni del territorio. Un momento particolarmente indicato per i bambini.

In piazzale Curiel la Pro Loco di Cadelbosco propone “La cucina di una volta”.

In via Podgora il Giardino di MIA, lo spazio speciale dell’omonimo atelier di sartoria, apre il “Vintage Market” con espositori d’abbigliamento e accessori.

In piazza IV Novembre la pro Loco di Sant’Ilario propone aperitivi e pranzo a fianco di tante associazioni. Alla Fiera partecipano, infatti, Centro Auser S.Ilario, A. P. Croce Bianca, Avis Sant’ilario, Avis Calerno, Nonna Lucia, Azione Solidale, Lions Club, AVO S.Ilario, Scuole Infanzia Fiastri, Il Paese che Canta.

Il nuovo spazio tra le due piazze sarà animato da Radio Circuito 29. Al mattino e al pomeriggio esibizione “Intrighi di Tango”, azione poetica di teatro/tango cantato con il gruppo Gio Tango.

Al Centro Airone esposizione dei prodotti di cucito del laboratorio La Tavernetta e gastronomia a cura dei volontari: tutto il giorno con primi, secondi e gnocco fritto.

Sempre in via Roma esposizione di auto Ferrari e casting “La Regina dei Capelli Lunghi” (ore 18.00, premio Testa Rossa) a cura di Lunghezza Vitale.

In piazzale Me.Fa. esibizioni di arti marziali con Aikido Insieme e Nishiyama Karate insieme alla mostra fotografica “La mia città” dei ragazzi di Mavarta Giovani mentre uno delle iniziative conclusive sarà l’aperitivo benefico organizzato da Croce Bianca al Bar Da Fosco (area Grattacielo).

Numerosi anche gli eventi collaterali del sabato tra cui il reading “Dino Day”, dedicato ai dinosauri per tutti i bambini in Biblioteca, il Mercato Settimanale e la premiazione del concorso di poesia in dialetto reggiano al Centro Mavarta.

Negozi, ristoranti e bar aperti tutto il giorno.

La Fiera d’Ottobre è organizzata da Comune di Sant’Ilario d’Enza e promossa dall’associazione di commercianti Meglio Sant’Ilario.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it