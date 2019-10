Studente di Ingegneria del Veicolo Unimore alla prima Hackathon Challenge di Dassault Système

Uno studente del corso di laurea magistrale di Ingegneria del Veicolo di Unimore, Enzo Maria Castagnetta, è stato selezionato insieme ad altri 19 studenti di alcune delle più prestigiose università nel mondo per partecipare alla prima Hackathon Challenge di Dassault Systèmes, competizione internazionale tra studenti universitari organizzata dalla multinazionale francese di software, che si è tenuta a Shanghai nel mese di settembre.

A rappresentare l’Italia insieme allo studente Unimore era presente solo una studentessa di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Quattro le squadre in gara, ognuna composta da 5 studenti, con l’obiettivo di realizzare in 48 ore il progetto di un’industria sostenibile.

Enzo Maria Castagnetta è stato team leader di un gruppo formato, insieme a lui, da due studenti australiani, una francese e un tedesco. Una delle soluzioni individuate dalla squadra guidata dallo studente Unimore è stata quella di sostituire, all’interno del ciclo produttivo aziendale, il nastro trasportatore della catena di montaggio con un flusso d’acqua, in modo da avere la movimentazione interna delle merci a costo zero e, allo stesso tempo, di riuscire a raccogliere energia da turbine ad acqua. La fase progettuale si è conclusa con una vera e propria presentazione davanti a una platea di circa 350 addetti a i lavori.

“Per me l’Hackathon Challenge è stata un’opportunità per ragionare su come cambiare il futuro – ha commentato Castagnetta -. È quel luogo dove venti studenti provenienti da tutto il mondo si incontrano per trovare delle soluzioni per progettare l’industria dei prossimi anni, con uno sguardo all’innovazione e alla sostenibilità. In qualità di team leader ho contribuito a progettare l’impianto industriale del futuro utilizzando la tecnica della biomimesi”.

Enzo Maria Castagnetta, nato a Roma il 20 settembre 1996, è un dottore in ingegneria Aerospaziale con la passione per il Motorsport, ora studente magistrale Unimore di Ingegneria del Veicolo. A Modena è anche responsabile tecnico di CarCatcher, una soluzione innovativa nel settore automotive ideata nell’ambito del progetto TACC di Unimore.