Scandiano, l’assessore Leonardi a Linate alla commemorazione dell’incidente del 2001

Anche l’Amministrazione Comunale di Scandiano, rappresentata dall’assessore Elisabetta Leonardi, ha presenziato alla commemorazione svoltasi ieri a Milano delle vittime dell’incidente avvenuto 18 anni fa sulla pista dell’aeroporto di Linate. Fra le 118 vittime vi furono anche due cittadini reggiani: lo scandianese Massimo Prandi, di 29 anni, e Giuseppe Bertacchini, 46 anni, di Casalgrande, titolare di una ditta a Pratissolo e datore di lavoro di Prandi.

L’incidente avvenuto l’8 ottobre 2001 rimane il più grave disastro dell’aviazione civile italiana: quella mattina un piccolo aereo privato, trovatosi inspiegabilmente nella pista principale, fu centrato da un aereo delle linee scandinave (SAS) in fase di decollo per Copenaghen. L’aereo di linea si schiantò su una palazzina dell’aeroporto, e si incendiò: oltre la metà dei morti era costituita da italiani.

L’assessore Elisabetta Leonardi, ha portato il saluto della comunità scandianese sia ai genitori di Massimo Prandi che al fratello di Giuseppe Bertacchini ed assieme al Sindaco di Casalgrande, ha partecipato alla celebrazione tenutasi in S. Ambrogio, facendo poi visita al monumento che ricorda le vittime.