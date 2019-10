Domenica 13 ottobre 21° edizione del Mercatino del Ri-uso, dalle ore 9,00 alle ore 17,30, per le vie di Fabbrico. Quello che a te non serve più, potrebbe tornare utile a qualcun altro! In caso di pioggia il mercatino si farà il 20 ottobre. Centinaia gli espositori che saranno dislocati in tutto il centro del paese.