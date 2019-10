Lapam protagonista a ‘More Jobs’

Lapam Confartigianato sarà presente alla quinta edizione di ‘More jobs’ l’iniziativa promossa dall’Università di Modena e Reggio Emilia a Modena Fiere. In corner appositamente allestiti, le imprese presenti (che vengono da Modena, Bologna e Reggio Emilia) incontreranno studenti e laureati che avranno l’opportunità di consegnare i loro curriculum vitae direttamente ai referenti aziendali: attraverso lo svolgimento di brevi colloqui potranno così valorizzare le loro motivazioni, aspettative e capacità di relazione.

Sarà inoltre possibile seguire le presentazioni aziendali per acquisire maggiori informazioni sulle realtà imprenditoriali presenti, le figure professionali ricercate, i processi di selezione e le opportunità di carriera. Lapam Confartigianato sarà presente per incontrare studenti e laureati alla ricerca di un tirocinio e di un inserimento nel mondo del lavoro e proporrà le offerte di lavoro dell’associazione, oltre a incontrare giovani di valore. Inoltre Lapam Confartigianato per l’occasione proporrà l’hackaton (due giornate di progettazione per giovani promosse dall’associazione) che si svolgerà a Modena il 13 e 14 dicembre.