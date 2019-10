Fondazione Marco Biagi e Regione Emilia Romagna a Bruxelles

La Fondazione Marco Biagi e la Delegazione della Regione Emilia Romagna presso l’UE organizzano il 10 ottobre 2019, presso la sede della Regione a Bruxelles (Rue Montoyer, 21), una iniziativa dal titolo The future of Jobs and Employmentin the EU: Challenges and Perspectives beyond 2020 nell’ambito della quale interverranno alcuni membri del Comitato scientifico della Fondazione e alcuni funzionari della DG Empl della Commissione europea.

L’iniziativa si propone di introdurre nuovi temi di discussione per i decisori politici e le parti sociali europee sui possibili percorsi di rilancio della dimensione sociale dell’Unione Europea dopo il passaggio cruciale del 2020, in cui verrà a scadenza il piano d’azione “Europa 2020” che ha guidato le istituzioni comunitarie nell’ultimo decennio.

Autorevoli giuristi ed economisti europei, componenti del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, si confronteranno con alti funzionari della Commissione UE per illustrare le sfide che le trasformazioni sociali ed economiche in corso pongono al mondo del lavoro e individuare spunti su misure e interventi da mettere in agenda nella nuova legislatura dell’Unione. Tra i temi in agenda, la qualità dell’occupazione, la mobilità transnazionale dei lavoratori, la parità di genere, la formazione e lo sviluppo delle competenze, il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego e la regolazione delle nuove forme di lavoro.

L’iniziativa prenderà avvio con una introduzione del prof. Patrizio Bianchi – Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione Emilia Romagna e Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi. Interverranno nella sessione introduttiva: Germana Viglietta – Social Attaché, Permanent Representation of Italy to the EU; Krzysztof Balon – Member of the European Economic and Social Committee and Vice-President of the EESC’s Diversity Europe Group; Enrico Traversa – Former Director, Legal Service, European Commission.

La prima sessione, dal titolo: “Improving Working Conditions and Mobility”, presieduta dal prof. Alan Neal, University of Warwick (United Kingdom) e Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, prevede gli interventi di Stanislav Ranguelov – Unit “Romania, Bulgaria”, DG EMPL, European Commission; Federico Pancaldi – Unit “Free Movement of Workers, EURES”, DG EMPL, European Commission; Tindara Addabbo – University of Modena and Reggio Emilia (Italy) – Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi; Edoardo Ales – University of Naples Parthenope (Italy) – Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi.

La seconda sessione tratterà del tema: “Strengthening the Social Dimension of the EU”. Nell’ambito di questa sessione sono previsti i seguenti interventi: Riccardo Salomone – University of Trento (Italy) – Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi; Csilla Kollonay – Central European University (Hungary) – membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi; Frank Hendrickx – Leuven University (Belgium) – Membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi; Jader Cané – Unit “ESF and FEAD: Policy and Legislation”, DG EMPL, European Commission; Stefano Cumer – Unit “Italy, Denmark, Sweden”, DG EMPL, European Commission.

Alle 18.30 sono previste le conclusioni del prof. Alan Neal. Il programma completo è disponibile sul sito della Fondazione Marco Biagi: https://www.fmb.unimore.it/the-future-of-jobs-and-employment-in-the-eu-challenges-and-perspectives-beyond-2020/.