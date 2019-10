Censimento del Comune sulle sedi concesse alle associazioni

L’Amministrazione comunale di Sassuolo sta svolgendo un accurato censimento su tutte le sedi assegnate, nel corso degli anni, alle Associazioni cittadine. Si tratta di una verifica volta a realizzare un preciso inventario di tutti gli immobili comunali concessi in utilizzo alle associazioni cittadine per arrivare ad una revisione delle concessioni in base agli spazi a disposizione ed alle necessità delle tante realtà associative presenti sul nostro territorio. Contestualmente si intende anche effettuare un accurato controllo sulle convenzioni e le assegnazioni in essere.

Nelle prossime settimane tutte le associazioni assegnatarie di una sede comunale, verranno quindi contattate dall’ufficio Cultura del Comune di Sassuolo.