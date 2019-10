Cantiere-scuola al Museo per la Memoria di Ustica

Dopo un primo intervento realizzato nel 2018, al Museo per la Memoria di Ustica dal 23 settembre è in corso e si concluderà oggi la seconda parte dei lavori di manutenzione e ripulitura del relitto del DC9 Itavia progettati e realizzati dagli studenti e dai professori del Corso di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’intervento, che come lo scorso anno è stato portato avanti a museo aperto al pubblico, consentendo ai visitatori di assistere alle delicate operazioni compiute dagli studenti sotto la supervisione dei docenti Lucia Vanghi, Andrea Vigna e Carlotta Letizia Zanasi del Corso di Restauro coordinato dal prof. Alfonso Panzetta, è la seconda fase di un progetto articolato in più momenti, che si è realizzato tramite l’apertura di cantieri-scuola per un arco di tempo di durata biennale.

Alla parte informativa e di documentazione è seguita quella operativa, che ha visto realizzare:

l’esame diretto dei materiali secondo tipologia e stato di degrado;

la documentazione fotografica e mappatura delle criticità;

l’individuazione delle problematiche e la valutazione del lavoro da svolgere; la messa a punto della metodologia specifica di intervento con relativa suddivisione in lotti;

la rimozione di depositi polverosi e prodotti di degrado incoerenti;

la messa in sicurezza di elementi di documentazione deperibili (etichette e cartelli cartacei).

Il progetto fa riferimento a una convenzione quadro sottoscritta nel 2016 e rinnovata nel 2019 dall’Istituzione Bologna Musei con l’Accademia di Belle Arti di Bologna per offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi con la complessità delle dinamiche museali, attraverso un confronto guidato e concreto con il patrimonio che in tale contesto si espone e con le peculiari modalità con cui lo si valorizza, lo si conserva e lo si trasmette. Un’occasione, per gli allievi dell’Accademia, di relazionarsi con approcci professionali e finalità differenti, partecipando a un’esperienza qualificante e formativa. Per i musei un momento per condividere competenze e realizzare azioni che valorizzano il patrimonio in collaborazione e in dialogo con il mondo accademico.

Nel corso del 2019, inoltre, durante i mesi precedenti al XXXIX anniversario della Strage di Ustica, si sono conclusi i lavori di riorganizzazione e rinnovamento della sala video del Museo per la Memoria di Ustica. Dopo l’installazione di nuovi arredi e di un pannello che ripercorre cronologicamente la vicenda della strage e dei successivi sviluppi indagativi e giudiziari, già visibili nel 2018, è stata attivata la possibilità di visionare, tramite touch-screen, filmati, testimonianze riportate da agenzie giornalistiche e telegiornali, documentazioni audio-video.

L’intervento, promosso dall’Istituzione Bologna Musei | Area Arte Moderna e Contemporanea cui il museo afferisce, in accordo con l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, si è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna (LR18/200 – Piano 2017) ed è mirato a rendere più efficace la capacità comunicativa dello spazio museale, migliorandone l’accessibilità e l’esperienza di fruizione da parte di fasce eterogenee di pubblico. Va in questa direzione anche la sottotitolazione di alcuni video già esistenti, in collaborazione con l’Associazione FIADDA Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi / Sez. AGFA – Associazione Genitori con Figli Audiolesi, che saranno resi prossimamente disponibili al museo nell’ambito del progetto Accessibilità e informazioni turistiche promosso dal Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna.

Sabato 12 ottobre inoltre il Museo per la Memoria di Ustica ospiterà un’iniziativa speciale in occasione della quindicesima Giornata del Contemporaneo AMACI: dalle h 10.00 alle 18.30 saranno in libera distribuzione per il pubblico le riproduzioni stampate dell’opera Memorandum realizzata da Lamberto Pignotti e dedicata alla strage di Ustica. L’opera del grande interprete dell’avanguardia della Poesia Visiva e fondatore del Gruppo 70 è stata presentata lo scorso 6 giugno in Sala Aldo Moro a Montecitorio, dove è rimasta esposta fino al 14 giugno.

Istituzione Bologna Musei | Museo per la Memoria di Ustica Inaugurato il 27 giugno 2007 negli spazi di un ex deposito dell’azienda di trasporti cittadina ATC (oggi Tper), il Museo per la Memoria di Ustica conserva i resti del velivolo DC9 I-TIGI della compagnia Itavia che, partito da Bologna con destinazione Palermo, precipitò al largo di Ustica ventisette anni prima, il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Il museo, fortemente voluto dall’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica presieduta da Daria Bonfietti, con il sostegno del Comune di Bologna, ospita l’opera permanente A proposito di Ustica che l’artista Christian Boltanski ha creato per la città. Intorno al relitto 81 specchi neri – uno per ogni vittima – sono l’occasione in cui il visitatore può “inabissare” lo sguardo e ascoltare il “coro” di voci trasmesse dagli altoparlanti collocati dietro ciascuno di essi: frasi semplici che si sovrappongono, frammenti di parole a rappresentare lo spirito delle persone scomparse. Appesi al soffitto, 81 lumi si accendono e si spengono lentamente, come se seguissero il ritmo di un battito cardiaco, quasi fosse il respiro collettivo delle persone decedute e di chi oggi le ricorda. Nove scatole nere contengono gli effetti personali delle vittime: scarpe, pinne, boccagli, occhiali e vestiti. Gli oggetti, sottratti così alla vista e a qualsivoglia voyeurismo, sono stati inventariati e ordinatamente impaginati da Boltanski nell’opuscolo Lista degli oggetti personali appartenuti ai passeggeri del volo IH870, disponibile presso il museo.

Il percorso di visita si completa con una sala video in cui è possibile visionare filmati e testimonianze riportate da agenzie giornalistiche e telegiornali, a partire dal momento della tragedia sino ad arrivare alla realizzazione del museo. Il Museo per la Memoria di Ustica è stato realizzato su progetto dell’architetto Gian Paolo Mazzucato da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Comune di Bologna, per volontà dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Museo per la Memoria di Ustica

Via di Saliceto 3/22 40128 Bologna tel. +39 051 377680

Orari di apertura giovedì e venerdì h 9.00 – 13.00 sabato e domenica h 10.00 – 18.30 chiuso lunedì, martedì e mercoledì.

Ingresso libero.

Sito web: www.mambo-bologna.org/museoustica