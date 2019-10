Al via all’Astoria la rassegna di film d’Essai

Organizzato dal Comune di Fiorano Modenese con Tir Danza, torna la ‘Rassegna Film d’Essai’ al Teatro Astoria, a cominciare da mercoledì 16 ottobre, proiezione unica alle ore 21, con ‘La vita invisibile di Euridice Gusmão’ di Karim Ainouz, film brasiliano, ambientato nella Rio de Janeiro degli anni Cinquanta, dominata dal machismo patriarcale. Due sorelle inseparabili, Guida e Euridice. vengono divise ed entrambe affrontano un percorso di emancipazione nella speranza di potersi ricongiungere.

La rassegna comprende otto film, uno dei quali, ‘Dicktatorship. Fallo e basta’ è ad ingresso gratuito, mercoledì 27 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’abbonamenti ai restanti sette film costa 21 euro, il singolo biglietto 5 euro, con riduzione a 4 euro per gli under 29 e gli over 65.

La rassegna comprende ‘La mafia non è più quella di una volta’ di Franco Maresco (23/10), ‘Burning. L’amore brucia’ di Lee Chang-dong (30/10), ‘Lou Von Salomé’ di Cordula Kablitz-Post (6/11), ‘Manta Ray’ (13/11), ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ (20/11) e ‘Nancy’ di Christina Choe (4/12).