Al parco con le dosi di cocaina e hascisc: nordafricano denunciato a Casalgrande

Si trovava all’interno del parco il Gorgo nella frazione Veggia di Casalgrande in sospettosa attesa. E’ stata questa la circostanza che ha indotto una pattuglia della stazione carabinieri di Casalgrande, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ad avvicinare l’uomo e procedere alla sua identificazione. I sospetti dei militari si sono rivelati fondati: l’uomo, identificato in un 35enne marocchino in Italia senza fissa dimora – tra l’altro già fermato a Salvaterra e trovato in possesso di una ventina di grammi di hascisc – è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga, due di cocaina e una di hascisc, già confezionate e pronte allo spaccio. In sua disponibilità 115 euro in banconote di vario taglio, ricondotte all’illecita attività di spaccio alla luce dello stato di nullatenenza del 25enne che essendo disoccupato non poteva disporre certo di quel contante.

L’uomo è stato condotto in caserma dove i Carabinieri di Casalgrande hanno proceduto al sequestro di quanto detenuto procedendo alla sua denuncia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.