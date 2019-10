Abbracciamo la prevenzione alla Casa della Salute di Pieve di Cento-Cento

Il 10 ottobre una giornata intera dedicata alla prevenzione presso la Casa della Salute di Pieve di Cento-Cento. Visite, esami, approfondimenti, incontri con i professionisti e le associazioni del territorio. Nel pomeriggio una tavola rotonda su screening del tumore al colon retto con Stefano Bonaccini, Governatore della regione Emilia-Romagna.

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e promosso dall’associazione Dipetto, presso la Casa della Salute interaziendale di Pieve di Cento-Cento, il prossimo 10 ottobre si svolgerà l’evento “Abbracciamo la prevenzione”.

Dalle 10 alle 17 sarà possibile partecipare a iniziative di prevenzione gratuite e senza prenotazione. Tutti i professionisti, associazioni, istituzioni e cittadini, si uniranno in comunità per un obiettivo comune. Le iniziative di prevenzione e promozione di corretti stili di vita sono proposte dai professionisti e operatori delle Aziende USL di Bologna e di Ferrara, con la collaborazione degli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Ferrara.

Infatti, sarà possibile far esaminare nei, cisti, malformazioni del viso e del cavo orale dai medici maxillo-facciali dell’Ospedale Bellaria. Si potrà eseguire il test per l’HIV in maniera rapida e anonima e l’esame delle urine per la prevenzione delle malattie al rene e, con gli operatori del Centro Screening, verificare l’appuntamento del proprio percorso di screening ed eventualmente fissarne di nuovi.

Grazie alla collaborazione con Lepida sarà possibile attivare lo SPID per accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e a tutti i servizi online della pubblica amministrazione.

Nel pieno spirito della medicina di iniziativa che caratterizza la Casa della Salute, in occasione dell’Open Day, sono state invitate, con una lettera personale a firma del Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna, 62 ragazze di 25 anni residenti nei comuni di Pieve di Cento, Castello d’Argile e Argelato (Comuni afferenti alla Casa della Salute) a eseguire la vaccinazione contro il papilloma virus. Per loro sarà allestito un ambulatorio dedicato, all’interno del quale potranno eseguire anche il pap test ed entrare di fatto nel programma di screening per la prevenzione del tumore alla cervice uterina.

Durante la giornata gli infermieri forniranno, a chi lo vorrà, il Passaporto della Salute che conterrà il calcolo dell’Indice di Massa Corporea, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il peso e la saturazione. Se fosse necessario le dietiste sono a disposizione per un colloquio.

Inoltre, gli ortottisti dell’Ospedale Maggiore eseguiranno gli esami per la prevenzione dell’occhio pigro nei bambini; gli operatori del 118 mostreranno e insegneranno le manovre salvavita e le donne operate al seno con sindrome climaterica potranno informarsi su come intervenire anche con l’agopuntura.

Sarà anche l’occasione per parlare con gli esperti del Dipartimento Sanità Pubblica degli effetti dell’ambiente sulla salute, di Sicurezza in casa e in strada, e per informarsi sulla corretta alimentazione prima, durante e dopo la chemioterapia.

La tavola rotonda

L’evento si concluderà nel pomeriggio alle 17 con una tavola rotonda, organizzata dall’Associazione Dipetto, interamente dedicata al percorso di screening del tumore al colon retto. Oltre ai professionisti della sanità parteciperanno Luca Borsari e Fabrizio Toselli, Sindaci di Pieve di Cento e di Cento, Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia-Romagna e i Direttori Generali delle due Aziende USL.

La giornata è resa possibile grazie alla collaborazione degli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Ferrara e al coinvolgimento delle associazioni che sul territorio si occupano di salute e che saranno disponibili per tutta la giornata a fornire informazioni sul loro lavoro: Dipetto, Fondazione ANT, Associazione Nazionale Trapiantati di Rene, Olitango, AUSER e AVIS.