Torna ad Albinea il progetto “Il Passatempo” per offrire opportunità alle persone anziane e sole

Si intitola “Il Passatempo” il progetto che prenderà il via mercoledì 9 ottobre, dalle 15 alle 18, al Centro Sociale I Boschi di Puianello (via Cavalieri di Vittorio Veneto n.36/1). L’iniziativa è rivolta in particolare ai comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano ed è realizzata con la collaborazione di Albinea Insieme Casa Cervi e Unione Colline Matildiche.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti, la maggior parte dei quali al Centro Sociale di Puianello, ma anche in altri luoghi del territorio.

Lo scopo è svolgere attività e laboratori per trascorrere del tempo insieme, coltivare i propri passatempi e scoprirne altri. Il tutto per contrastare le fragilità, con particolare attenzione a persone anziane e svantaggiate, spesso confinate in situazioni di semi-isolamento.

L’appuntamento di mercoledì è aperto a tutti i cittadini, si intitola “Casa sicura”, ed è realizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Il ritrovo sarà al Centro “I Boschi” per un momento formativo sulla sicurezza e i corretti comportamenti da tenere tra le mura domestiche.

Le attività legate alla natura verranno svolte una volta al mese e saranno ospitate nella sede dell’associazione Arte in Orto, che si trova nel giardino del Castelletto di Villa Arnò.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, è possibile contattare il numero: 3664145871, oppure 3401491444. Via e-mail scrivere a passatempo.re@gmail.com.

Il progetto è finanziato dalla regione Emilia Romagna e nasce dalla collaborazione con Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia), Auser, Arte in Orto, I Boschi di Puianello, Banca del tempo di Quattro Castella Reggio Emilia, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (sezione Reggio), Centro Sociale Ricreativo Sportivo di Montecavolo, Centro Sociale Circolo Albinetano, Centro Sociale I Giardini di Vezzano s/C e UISP comitato territoriale Reggio Emilia.