Ruba all’ExtraCoop e nasconde uno smartphone negli slip: arrestato a Modena

La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di 25 anni per il reato di furto aggravato in concorso con una minorenne, denunciata in stato di libertà per il medesimo reato, perpetrato ai danni dell’ExtraCoop del Centro Commerciale “GrandEmilia”.

Personale della Vigilanza Privata in servizio antitaccheggio ha notato la coppia aggirarsi all’interno del negozio con fare sospetto, prelevando diversi prodotti in vendita e riponendoli nel carrello. Nascosti all’interno di un camerino, i due hanno estratto dalle confezioni la merce privandola dei dispositivi antitaccheggio, ove presenti, per poi occultarla in alcuni zaini in loro possesso.

Una volta fermati oltre la barriera delle casse dal personale della Vigilanza Privata, è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

I due avevano rubato diversi prodotti, compresi generi alimentari, per un valore di oltre 1000 euro, merce per la maggior parte danneggiata e non rivendibile, che era stata nascosta negli zaini. Il 25enne, inoltre, aveva occultato nella biancheria intima un cellulare marca Huawei in vendita a 799 euro.

L’arrestato, gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.