Riparte il teatro dialettale al Novecento di Cavriago

E’ tutto pronto per la nuova stagione di “Teatro Dialettale” a Cavriago. E’ infatti già possibile sia acquistare che prenotare tutti gli spettacoli in cartellone, che vi aspettano i giovedì sera, alle 21, in Sala Rossa, dal 10 ottobre al 5 marzo. Ecco cosa propone quest’anno Multisala Novecento, il cinema teatro di via del Cristo 5.

Si parte il 10 ottobre con “Mo guerda te’ pinseva un lavor e invece l’era n’eter che po’ l’era gnan colle’…mah!” di Antonio Guidetti con la Compagnia Artemisia Teater. Il 7 novembre è la volta di “T’la dag gnan se tem’la pegh… la sudisfasioun ed divorsier” di Silvano Morini con la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano. Il 21 novembre di “La cambra di salam” di Paolo Ghidoni con la Compagnia I Fiaschi. Il 5 dicembre andrà in scena “Al moros dla Pipula” di Ugo Ragni, regia di Lino Ligabue, con la Compagnia dal Dialet…per caso. Il 12 dicembre sarà la volta di “Am sun sveglia in paradis” di Camillo Vittici con la Compagnia di San Vitale. Il 19 dicembre di “Mo guerda te la memoria” di Lauro Comastri, regia di Auro Franzoni, con la Compagnia Dialettale Indù. Il 16 gennaio l’anno nuovo inizierà con “Adelmo alla casa protetta Pierluigi Brindani” di Antonio Guidetti con la Compagnia Artemisia Teater. Il 23 gennaio “Tarapuglia e Ciarinciancio” di e con Antonio Guidetti e Enzo Fontanesi. Il 6 febbraio “Al doo sureli” di Gianfranco Boretti con la Compagnia Qui ‘d Puianel. Il 20 febbraio “Il commissario Rovacchi…al cata seimper al colpevol” di Antonio Guidetti, regia di Damiano Scalabrini, con la Compagnia Fnil Bus Theater. Il 27 febbraio ci sarà una nuova produzione al momento top secret di e con Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea Zanni con la partecipazione del maestro Omar Rizzi. Il 5 marzo gran finale con “Stasira as guerda mia la televisioun” di Stefano Palmucci con la Compagnia d’la Maruga.

Prezzi dei biglietti: interi euro 10, ridotti (meno di 14 anni, da 65 anni in poi) euro 8,50. Abbonamento per gli otto spettacoli indicati nel cartellone: interi 72, ridotti 60.

I posti sono numerati. I pagamenti si possono fare presso la cassa di Multisala Novecento o per telefono con carta di credito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30; al sabato e la domenica dalle ore 16 alle 21. Maggiori info: www.multisala900.it, tel. 0522/372015.