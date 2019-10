Riorganizzazione dei Sert: esito positivo dell’incontro, in sede Prefettizia, tra Ausl Bologna e i sindacati

A seguito del confronto avvenuto in sede prefettizia in data odierna tra l’AUSL e le OO.SS. presenti, in rappresentanza sia degli operatori della dirigenza che degli operatori del comparto, le parti hanno condiviso di intensificare il dialogo sulle azioni programmate attraverso incontri tecnici congiunti. E’ stata garantita la copertura del turn over entro l’anno in corso e la verifica di eventuali ulteriori necessità a seguito dell’implementazione della riorganizzazione. E’ stata riaffermata la centralità della continuità nell’offerta sanitaria ai cittadini con vulnerabilità sociale e l’importanza di effettuare azioni che coinvolgano maggiormente questo tipo di utenza.