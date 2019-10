ModenaFiere ospita la quinta edizione di MoreJobs Career Day

Unimore sempre più attenta alle prospettive future dei propri iscritti. Nel solco dell’insegnamento del professor Marco Biagi continua a distinguersi nello sforzo di qualificare le iniziative di placement, facilitando la strada del mercato del lavoro alle migliaia dei suoi studenti e laureati.

Nonostante le brillanti performance in termini di occupazione, accertate dalle annuali indagini condotte dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia non lesina iniziative per favorire l’occupabilità dei suoi laureati. AlmaLaurea certifica, miglior dato in Regione Emilia Romagna, che a un anno dalla laurea solo il 7,5% dei laureati magistrali ed il 7,7% dei laureati triennali Unimore è ancora senza lavoro (a fronte di una media nazionale per i laureati italiani rispettivamente del 16,1% e del 18,0%), un dato che risulta essere in assoluto tra i migliori in Italia per quanto riguarda gli atenei generalisti con oltre 1000 laureati/anno.

Accanto a periodici e mensili appuntamenti, proposti regolarmente a studenti e laureati con gruppi di imprese, da cinque anni l’Ateneo emiliano promuove una iniziativa denominata MoreJobs Career Day, una manifestazione che va riscuotendo sempre maggiore successo e che incontra il favore e l’interesse di tantissime imprese locali e non, di associazioni ed agenzie per il lavoro, oltre che di laureati e laureandi.

La nuova edizione avrà luogo giovedì 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.00, presso il Padiglione C di ModenaFiere (Viale Virgilio 70) a Modena.

Saranno 121 le imprese partecipanti, che comprendono agenzie per il lavoro, associazioni di categoria ed enti di formazione e che rappresentano un panorama molto ampio dei settori produttivi ed economici, con forti presenze di aziende operanti nel settore della metalmeccanica e meccanica di precisione (22), in quello informatico/elettronico (19) e nel settore dei servizi alle aziende/consulenza (11). Ben rappresentate anche le aziende della ricerca, selezione e somministrazione di lavoro, dell’energia, gas e acqua. Non mancano, inoltre, qualificate e note imprese del settore del biomedicale, della logistica e dei trasporti, della grande distribuzione, della chimica e del commercio. Ci saranno tutte le più affermate aziende modenesi e reggiane, ma anche alcuni prestigiosi marchi nazionali. Per i giovani si tratta di una valida opportunità per farsi conoscere e conoscere il mondo del lavoro.

Ulteriormente rafforzata quest’anno la presenza di società con sede fuori dalle province di Modena e Reggio Emilia (42,15%). Resta comunque forte la rappresentanza di imprese modenesi 33,88% e reggiane il 23,97%.

I profili più ricercati sono assai disparati, oltre all’ingegneria, sono assai richiesti anche laureati con competenze giuridiche, linguistiche, economiche, scientifiche e comunicative. Ma non mancano richieste per profili chimico-farmaceutici, geo-biologici, socio-educativi e medico-sanitari.

Ogni azienda e/o associazione partecipante avrà a disposizione un proprio corner, dove gli iscritti e laureati Unimore, cui si aggiungono anche un buon numero di colleghi provenienti da altri Atenei, potranno svolgere brevi colloqui conoscitivi e consegnare i curriculum vitae.

“Il MoreJobs Career Day – afferma il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – è un’attività di terza missione utile a rafforzare il legame tra l’Ateneo ed il territorio. La contemporanea presenza di tante qualificate e note imprese a questa manifestazione è la più eloquente dimostrazione del generale apprezzamento che il sistema produttivo ha per la preparazione di cui sanno dare prova i nostri laureati. Mondo del lavoro e Università di Modena e Reggio Emilia in questi anni sono stati in grado di sviluppare un dialogo proficuo che deve continuare per alimentare ricerca, innovazione e nascita di nuove imprese”.

Per consentire agli iscritti Unimore di poter partecipare alla manifestazione, in questa giornata l’Ateneo ha deciso di sospendere le lezioni.

Studenti e laureati potranno iscriversi all’evento on-line seguendo il percorso indicato nel bottone (More Jobs Career Day del sito www.unimore.it cliccando sul bottone della colonna di destra della homepage, e inoltre visionare i profili ricercati dalle aziende presenti all’evento ed inviare direttamente il proprio CV. Le aziende potranno in tal modo visionare in anticipo i CV dei candidati e fissare appuntamenti presso i loro corner.

Sono oltre un migliaio i giovani attesi che hanno confermato la presenza a questo appuntamento.

Durante la giornata gli studenti e laureati avranno altresì modo di seguire, dalle ore 10.00 alle ore 15.55, presso 3 aule della sede della manifestazione, 30 presentazioni aziendali, utili ad acquisire maggiori informazioni sulle realtà imprenditoriali presenti, le figure professionali ricercate, i processi di selezione e le opportunità di carriera.

Saranno inoltre presenti: AlmaLaurea; Area S3 ART-ER; Europe Direct – opportunità all’estero; Er.Go servizio orientamento al lavoro e Unimore e l’apprendistato.