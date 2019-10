Incendio in villetta a San Giovanni in Persiceto. Casa inagibile

Questa mattina prima delle 11 un incendio ha interessato il piano terra di una villetta in via Cavamento a San Giovanni in Persiceto. Sono intervenute sul posto squadre dei Vigili del fuoco da San Giovanni e dalla sede centrale con autopompe serbatoio ed autobotti pompa. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento attraverso l’uso di lance e manichette, quindi alla ricerca di eventuali persone rimaste all’interno dello stabile.

A causa del denso fumo che azzerava la visibilità all’interno dell’abitazione, è stato necessario utilizzare una termocamera per poter visualizzare la presenza di persone e di materiale ancora incandescente. Successivamente è stato effettuato lo smassamento di quanto interessato dal rogo.

Nonostante l’incendio abbia interessato solamente il piano terra, a causa dei danni riportati dall’edificio, lo stesso è stato ritenuto inagibile. L’intervento è durato più di tre ore.

Sul posto anche personale dell’Arma dei Carabinieri di San Giovanni.