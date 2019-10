Domani la festa dei 110 anni del Bologna e la partita delle leggende Bologna-Real Madrid

Cresce l’attesa per la grande festa dei 110 e per la Partita delle Leggende Bologna-Real Madrid. L’appuntamento è per domani al Dall’Ara: a partire dalle 19 il grande show in campo condotto da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini con la partecipazione dei grandi rossoblù di tutti i tempi: anche Roberto Baggio ha confermato la sua presenza.

Alle 20:45 il calcio d’inizio di Bologna-Real Madrid Legends, che sarà diretta da Nicola Rizzoli. Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Andersson, Kolyvanov sono solo alcuni dei campioni che scenderanno in campo con la maglia rossoblù. Dall’altra parte, tra i Blancos, saranno presenti tra gli altri Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo e tanti altri campioni.

Uno spettacolo da non perdere, al Dall’Ara, domani a partire dalle 19.