Apertura di uno sportello SAUB all’Arcispedale Santa Maria Nuova

Uno sportello SAUB è attivo da oggi al piano terra dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per andare incontro alle esigenze dei numerosi cittadini che accedono alla struttura ospedaliera e per facilitare i percorsi.

L’ufficio, che rimane aperto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00 – 13:00, si occupa di:

scelta e revoca del medico e pediatra di famiglia

iscrizione dei nuovi nati

rilascio delle esenzioni per patologia e fascia di reddito

Questa nuova apertura amplia la rete degli sportelli SAUB già presenti in città in Via Amendola 2 e in Via Brigata Reggio, all’interno della Casa della Salute Ovest.

Si coglie l’occasione per ricordare di presentarsi agli sportelli SAUB e CUP sempre muniti di un documento di riconoscimento valido e, per chi ne è in possesso, della tessera TEAM recante anche il codice fiscale.