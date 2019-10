Amarcord al cafè, nuovo ciclo di incontri a Limidi di Soliera

Venerdì 11 ottobre prende avvio a Limidi il nuovo ciclo di incontri di “Amarcord al Cafè”, l’iniziativa promossa dai servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e dal Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (G.A.F.A.), con la collaborazione della Croce Blu di Soliera. Negli ambienti confortevoli del Centro polivalente Pederzoli di via Papotti 18, dalle 9.30 alle 11.30, i familiari e i malati di demenza (affetti da Alzheimer, demenza senile, demenza da Parkinson e postumi di ictus) vengono accolti per trascorrere un paio d’ore in attività mirate e qualificanti. Le date successive nell’autunno 2019 sono le seguenti: 25 ottobre, 8, 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre, sempre di venerdì mattina, nell’orario indicato.

Ogni incontro comprende un momento iniziale di accoglienza dove si consuma la colazione tutti insieme, dopodiché la mattinata si sviluppa con attività ricreative e di stimolo a cura di professionisti specializzati, che comprendono anche possibilità di confronto e scambio di informazioni.

Amarcòrd al Cafè è un concreto esempio di collaborazione tra i servizi territoriali e il mondo del volontariato e prova a rispondere al continuo aumento del numero di malati di demenza, soprattutto in età anziana. È un progetto che vuole andare incontro non solo ai malati – che grazie alla socializzazione e ad attività ad hoc possono rallentare il decorso della malattia – ma anche ai familiari di questi, sui quali spesso l’impatto della patologia è molto forte. Per questo vengono previste attività che coinvolgono sia familiari e malati insieme, che attività in gruppi differenti, in cui i malati vengono assistiti da un terapista e i familiari da uno psicologo.

Per maggiori informazioni: 349.5928342 (GAFA), 059.568757 (servizi sociali Soliera)