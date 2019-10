“Un lingotto rosso sangue” di Luca Marchesi dal 10 ottobre in libreria

In libreria dal 10 ottobre il nuovo romanzo di Luca Marchesi “Un lingotto rosso sangue”, un thriller ambientato nella Bassa Modenese durante il tragico terremoto del 2012. Un progetto a sostegno del sistema bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

“Omicidi, amori proibiti, misteri, tesori perduti e magia si intrecciano in un thriller mozzafiato”

Il corpo di una ragazza barbaramente assassinata viene ritrovato nascosto in una siepe ai bordi di una pista ciclabile. Sull’omicidio indaga il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano che ben presto scoprirà gli inconfessabili segreti che si nascondono dietro la sonnacchiosa quiete del paese e che coinvolgono le persone più insospettabili. Aiutato nella sua complessa indagine dalla bellissima indovina Paola, nemmeno i devastanti terremoti del maggio 2012 riusciranno a fermare la determinazione del militare, che per smascherare l’assassino dovrà ripercorrere la scia di sangue lasciata da un antico tesoro gravato da un’oscura maledizione.

“Le indagini sull’omicidio si erano impantanate e, dopo il terremoto, sembrava che a nessuno importasse più nulla. La gente aveva altro a cui pensare. Quando ci si incontrava si parlava solo di sisma, ci si informava sugli eventuali danni alla casa dell’interlocutore, o gli si chiedeva se avesse ancora un lavoro. Ognuno aveva la propria storia da raccontare su come aveva vissuto la grande scossa. La morte di Antonietta era passata di moda”.

I diritti d’autore del libro saranno devoluti ai progetti del Sistema bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Luca Marchesi ci regala un romanzo capace di fare rivivere persone, momenti ed emozioni in modo straordinario. Tra fugaci scene ambientate nel 1945 e nel 2012, troviamo personaggi unici e inaspettati colpi di scena. Un misterioso tesoro e un terribile terremoto sconvolgeranno l’apparente calma di un paese di provincia.

Un lingotto rosso sangue è un intenso e pericoloso thriller capace di fondere spettacolo e realtà.

Luca Marchesi, laureato in lettere, ex libraio, giornalista professionista ha diretto periodici e portali Web, lavorando per una emittente televisiva locale, in cui si occupava di cronaca nera, e nell’ufficio stampa di diversi Comuni e altri enti. Per Leone Editore ha scritto la Trilogia della Bassa L’ultima notte di nebbia – Il mostro e le streghe della Bassa (2009), La maledizione della pioggia – Le sirene e le streghe della Bassa (2010) e La battaglia finale – I Tempestari e le streghe della Bassa. Con Un lingotto rosso sangue esordisce per BookRoad.

Editore: BookRoad – Codice ISBN: 978-88-3322-021-5

Pagine: 144

Prezzo: € 12,90 (cartaceo) – € 6,99 (ebook)