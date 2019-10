Incidente stradale provoca chiusura della tangenziale in direzione nord

Incidente stradale questa sera poco prima delle 19 sulla tangenziale altezza uscita 12 direzione nord, tra tre auto e un mezzo pesante, una cisterna trasportante alcool alimentare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto alcune persone che erano rimaste incastrate nelle vetture incidentate.

Sul posto il 118 con due ambulanze. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Oltre al 118 e 115 anche il personale Aspi per il ripristino della strada e la Polstrada il cui apporto è stato indispensabile viste le condizioni del traffico che è andato comprensibilmente in tilt per la chiusura della tangenziale in direzione nord per favorire le operazioni di soccorso.