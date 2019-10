Football Americano: inizio alla grande per gli Hogs

E’ stata una domenica di successi per il football americano targato RE che ha visto la vittoria del team under 16 degli Hogs contro i White Tiger, ma soprattutto la Nazionale Italiana vincente a Vienna contro la Nazionale Austriaca.

Partiamo proprio dal fronte blue dove la bandiera reggiana è stata portata dal defensive coordinator Daniele Rossi e dal cornerback Caccialupi. Un match tiratissimo quello disputato in terra viennese con la difesa azzurra che dopo aver subito un primo td all’inizio del match ha saputo arginare la forza dei padroni di casa, super favoriti in questo match valido per la definizione della testa di serie del girono B ai prossimi Europei.

Una vittoria storica per il blue team dove Caccialupi ha giocato tutto il match e dove coach Rossi ha dimostrato di avere studiando e analizzando gli avversari, preparando strategicamente una partita quasi perfetta.

A Reggio Emilia sono invece scesi in campo i giovanissimi della Civiemme Hogs contro i White Tiger di Massa. I Toscani sono arrivati sul campo con un roster rosicato ma con sette giovanissimi atleti che hanno dominato la partita fino all’ultimo quarto di gioco, quando il numero di giocatori a roster dei padroni di casa ha avuto la meglio.

Mvp indiscusso della partita il qb dei White Tiger Capuzzo Ferrarelli che oltre a smistare la palla ha corso e placcato dalla prima all’ultima azione.

Sul fronte reggiano soddisfazione per la vittoria e per l’ottima reazione al gioco vincente degli avversari, anche se coach Modena ha certamente ancora un lungo lavoro da fare.

Il primo drive reggiano inizia con un fumble, palla che passa agli avversari e con tre corse del rb Cacciola si portano in vantaggio. Trasformazione ok e 0-8 dopo due minuti di gioco. Basta il possesso all’attacco reggiano perchè il runniback Giustini si involi oltre 60 yards e segnare il primo td granata. Trasformazione alla mano ok con Kolombi e pareggio.

Dopo un lungo drive degli ospiti è nuovamente il qb Capuzzo Ferrarelli a segnare e portare il punteggio sul 8-14. I padroni di casa non chiudono il drive e con il nuovo possesso di palla Capuzzo Ferrarelli porta il vantaggio dei White Tiger sul 8-20. Il primo tempo termina con nuovamente Capuzzo Ferrarelli e il runniback reggiano Giustini che entrano in td. Le difese faticano a ingranare e alla loro prima partita sbagliano “giustamente” letture e placcaggi, si arriva così all’intervallo sul 24-28.

Nel secondo tempo arriva il sorpasso dei reggiani che dopo un fumble ricoperto tornano in td con il solito Giustini, trasformazione ok con l’ennesima corsa di Kolombi e punteggio che si porta sul 32-28.

Vantaggio che dura poco con Capuzzo Ferrarelli che corre oltre 20 yards e torna in td. 30 a 36 e inizia l’ultimo quarto di gioco.

Questa volta è il qb reggiano Inmwan Mona a tenere la palla e correre in td. Trasformazione ok sempre con Kolombi. L’ultimo drive in attacco dei White Tiger non va a buon fine, mentre i Civiemme Hogs con l’ultimo possesso di palla riescono ad segnare e trasformare con il rb Kolombi. Termina quindi la partita con i Civiemme Hogs vittoriosi 46 a 36.

Un plauso certamente agli avversari che sono scesi in campo senza nessun cambio a disposizione e che hanno giocato la loro prima partita di campionato Under 16 in trasferta e contro avversari ben più numerosi .

Un plauso va anche ai Civiemme Hogs che non hanno mai ceduto all’offensiva avversaria. Una settimana di tempo è ora quella che ha a disposizione il coaching staff di Giovanni Modena per sistemare gli errori visti oggi e preparare al meglio i baby granata per la sfida contro i Dolphins Ancona.