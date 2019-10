Un 49enne residente a Medicina, ha perso la vita stamane in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 7 a Savazza di Monterenzio. L’uomo, in sella ad una motocicletta, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della due ruote e, sbalzato dal mezzo, si sarebbe schiantato contro un palo. Sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Rilievi a cura dei carabinieri.